Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юля

В Риме оштрафовали 60-летнюю итальянку, которая нарушила карантин и вышла на прогулку с черепахой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Женщина просто вынесла черепаху на воздух и стала идти рядом с ней. Ее заметили полицейские на одной из улиц на востоке города. Объяснения женщины о необходимости выгула черепахи правоохранители сочли необоснованными и выписали штраф.

Ранее сообщалось, что итальянцы нашли способ развлечься на карантине, который введен из-за вспышки коронавируса. Люди выходят на балконы, где поют и танцуют друг для друга. Наиболее популярна знаменитая Macarena, однако исполняются и другие композиции. Исполнители используют в качестве инструментов домашнюю утварь, в ход идут даже крышки от кастрюль.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения, более 111 тысяч человек скончалось.

