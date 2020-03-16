В закрытой на карантин Италии устроили песенный флешмоб

Итальянцы на карантине поют и танцуют на балконах

Жители Италии нашли способ развлечься на карантине, который введен из-за вспышки коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.



Люди выходят на балконы, где поют и танцуют друг для друга. Наиболее популярна знаменитая Macarena, однако исполняются и другие композиции. Исполнители используют в качестве инструментов домашнюю утварь, в ход идут даже крышки от кастрюль.

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