В закрытой на карантин Италии устроили песенный флешмоб

12:08
Итальянцы на карантине поют и танцуют на балконах
Жители Италии нашли способ развлечься на карантине, который введен из-за вспышки коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.
Люди выходят на балконы, где поют и танцуют друг для друга. Наиболее популярна знаменитая Macarena, однако исполняются и другие композиции. Исполнители используют в качестве инструментов домашнюю утварь, в ход идут даже крышки от кастрюль.
На сегодняшний день Италия занимает первое место среди стран Европы по числу зараженных коронавирусом.
С 13 марта пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостановлен. Это касается тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. Школы столичного региона перешли на свободное посещение.
В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает пять тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
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