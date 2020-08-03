Манул появился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке появился манул по кличке Тимофей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Увидеть одного из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих можно в вольере на старой территории, неподалеку от жилища панд. Животное, занесенное в Международную Красную книгу, считается талисманом зоопарка уже более 30 лет.

"На территории нашего зоопарка снова можно наблюдать за манулом и изучать повадки этого необычного животного. Палласову коту Тимофею семь лет. Он хорошо перенес дорогу из Центра воспроизводства", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что пока манул остерегается людей и большую часть своего времени проводит в закрытой части вольера. Отмечается, что к его приезду сотрудники зоосада заменили в вольере грунт и деревянные полки.

10 января в Московском зоопарке скончался любимец посетителей манул. На протяжении года дикий кот проходил лечение от заболевания, которое поразило многие его органы. В итоге у животного развилась злокачественная опухоль слизистой носа. Специалисты делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние манула, однако все это дало лишь временный эффект.

Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году. Животное было выбрано символом Московского зоопарка в 1987 году. Во время реконструкции в 2013 году изображение кота убрали с символики, однако в 2019-м в честь 155-летнего юбилея столичного зоосада вернули обратно.

С 1975 года в столичном зоопарке появилось почти 150 котят. Столичный зоосад лидирует среди зоопарков мира по количеству родившихся детенышей манулов.

Всего за 2019 год в Московском зоопарке родились более тысячи детенышей. На свет появились кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие животные.

