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Общество

18:49

Умер манул из Московского зоопарка

общество животные

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке умер любимец посетителей манул. Об этом проинформировали в пресс-службу зоосада.

Отмечается, что на протяжении года дикий кот проходил лечение от заболевания, которое поразило многие его органы. В итоге у животного развилась злокачественная опухоль слизистой носа. Специалисты делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние манула, однако все это дало лишь временный эффект.

"Дикому коту было 10 лет. Это весьма солидный возраст для данного вида. В природе манулы редко живут дольше 5 лет, в зоопарках, при надлежащих условиях содержания и квалифицированном уходе этот показатель несколько увеличивается. И все же к числу долгожителей манула отнести никак нельзя", – говорится в сообщении.

Сообщается, что у данного вида животных крайне слабый иммунитет, а потому они очень восприимчивы ко всем инфекциям.

"Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более тысячи детенышей родились в Московском зоопарке за 2019 год. На свет появились кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие животные.

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