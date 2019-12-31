Более тысячи детенышей родились в Московском зоопарке с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родилось более одной тысячи детенышей в 2019 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году на свет появились кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие животные. Малыши появились также у суматранских орангутанов, голубых баранов, мексиканских ядозубов, морских котиков и львинохвостых макак.

Больше всего на свет детенышей появилось у птиц – 287 птенцов. Специалистам удалось получить потомство от редкого кафрского рогатого ворона. Также коллекцию Московского зоопарка пополнили два птенца черного аиста и четыре гвинейских турако.

Детеныши появились также у розовых и красных фламинго. Семеро птенцов отличаются от взрослых особей сероватым оперением. Характерную окраску фламинго приобретут только после нескольких линек. Полюбоваться птицами можно в вольере на Большом пруду.

В этом году родителями также стали редкие сероспинные трубачи. Птенец обитает в павильоне "Дом птиц", где также находятся четыре птенца пингвинов Гумбольдта и три птенца очковых пингвинов.

Также в этому году на свет появились птенцы от степных орлов, полярных сов, кудрявых и розовых пеликанов и других пернатых. Семейство пополнилось и у редкого семейства суматранских орангутанов. Вольер с ними расположен на новой территории зоопарка.

Летом детеныши появились и у группы сурикатов, они обитают на старой территории зоосада в павильоне "Копытные Африки". А весной потомством в этом же павильоне обзавелись редкие африканские антилопы дикдик. Еще один дикдик родился в конце ноября.

За 2019 год у млекопитающих животных в зоопарке родились 185 малышей. В частности, на свет появились две восточноевропейские рыси, одна особь японской макаки, один морской котик, один голубой баран, десять дагестанских туров, шесть винторогих козлов, один сычуаньский такин, одна львинохвостая макака и другие.

У амфибий появились на свет 33 детеныша. В зоопарке родились также два крокодиловых тритона, три сверчковых жабы, четыре желтобрюхие жерлянки и три рогатые чесночницы.

Этот год помог появиться на свет и 62 детенышам рептилий. Важным событием для зоопарка стало рождение редкого мексиканского ядозуба. Увидеть подростающее поколение животных можно в павильоне "Террариум". На свет также появились варан Рейзингера, большой геррозавр, ксенозавр и плоскохвостый геккон.

Помимо этого, в текущем году зоопарк пополнили две панды из Китая – Жуи и Диндин. Они будут обитать в зоосаде в течение 15 лет. Коллекцию зоопарка также украсила редкая птица балийский скворец.

Теперь посетители также могут увидеть золотистых львиноголовых тамаринов, бинтуронга, гривистого волка и кустарниковой собаки. В будущем году специалисты планируют показать гостям зоопарка щенков этих редких видов.

Отдельную коллекцию животных создали к открытию детского зоопарка, который расположился на территории зоосада. Там обитают мамонтовые ослы, овцы породы бордер-лейстер с очаровательными кроличьими ушами, валлийские овцы, корова породы хайленд, четырехрогая коза. А также шелковые, орловские, павловские куры и представители других пород.

Ранее Московский зоопарк пригласил москвичей 31 декабря побывать в гостях у больших панд, азиатских слонов, дагестанских туров, полярных медведей и других животных с 09:00 до 15:00. В последний день года зоопарк будет работать на час раньше.

А с 1 по 8 января он будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Приобрести билет в кассе и пройти на территорию парка можно до 16:00.

