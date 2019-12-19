Московский зоопарк подготовил новогоднюю программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк пригласил 31 декабря побывать в гостях у больших панд, азиатских слонов, дагестанских туров, полярных медведей и других животных можно с 09:00 до 15:00. В последний день года зоопарк будет работать на час раньше. А с 1 по 8 января он будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Приобрести билет в кассе и пройти на территорию парка можно до 16:00, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 25 декабря по 8 января горожан ждут лекции, мастер-классы и экскурсии. Гости узнают, как переносят период холодов обитатели зоопарка и их сородичи в дикой природе. А детей приглашаем вместе с родителями на тематические новогодние зооелки", – приводятся в материале слова гендиректора зоосада Светланы Акуловой.

Посетителям также расскажут, как в зоосаде зимуют теплолюбивые животные – азиатские слоны, большие панды, сетчатый жираф, зебры и другие.

Купить билеты на праздничные экскурсии, лекции и елки можно в кассах зоопарка. Кроме того, до конца новогодних праздников в зоопарке будет работать почта Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке на свет появился детеныш миниатюрной африканской антилопы. Вес родившегося дикдика в настоящий момент составляет 1,2 килограмма. При рождении он весил лишь 477 граммов. Известно, что на содержании в зоосаде находится группа из шести особей. Это самка и самец из Дрездена и их детеныши. Этот вид животных занесен в Международную Красную книгу.

1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше – с 9:00 до 17:00. Кассы открыты с 9:00 до 16:00. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года.