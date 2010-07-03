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Москва 24

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Общество

12:51

Панд из Московского зоопарка номинировали на международную премию

общество животные

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Панды, проживающие в Московском зоопарке, были номинированы на международную премию для больших панд. Об этом информирует РИА Новости.

Черно-белые мишки Дин-Дин и Жуи стали претендентами на почетную международную премию Giant Panda Global Awards 2019. В голосовании может принять участие любой желающий.

Так, Дин-Дин числится в номинации "Любимая панда за пределами Китая". Еще одна номинация – "Панда – событие года". В нее попало открытие павильона "Фауна Китая" в столичном зоосаде.

"Еще одна важная номинация, в которой фигурирует зоопарк – "Панда – персона года". На премию в этой номинации в числе других достойных кандидатов выдвинута Светлана Акулова – наш генеральный директор", – сказано в социальных сетях зоопарка.

Голосование за бамбуковых медведей открыто на сайте премии. Отдать голос за полюбившихся панд можно до 23 декабря.

Ранее панде Дин-Дин подарили друга. Им оказался снеговик, который не смог выдержать медвежьих объятий.

У панды Дин-Дин появился друг-снеговик

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