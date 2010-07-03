Снежную крепость для панды Жуи построят в зоопарке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Предстоящей зимой в Московском зоопарке построят снежную крепость для панды Жуи, которую он сможет разрушить, сообщает зоосад в Facebook.

Там отмечается, что как правило большие панды легко переносят холода до -10 градусов, а снег является излюбленным развлечением для них.

"Именно поэтому мы искренне надеемся, что зима будет снежной: тогда наши Диндин и Жуи смогут от души наиграться в снегу, а новыми игрушками для них станут снежки и снеговики", – говорится в сообщении.

Для панд Диндин и Жуи эта зима станет первой в нашей климатической зоне. Сейчас медведи живут в том же режиме, что и летом: часть дня проводят на улице, а часть – во внутреннем вольере.

Московский зоопарк запустит блог о работе зверинца. Участником первого выпуска станет певец Дима Билан, а ведущей просветительского проекта "В Zooпарке" – гендиректор московского зверинца Светлана Акулова.