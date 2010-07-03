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08:10

Сурки ушли в спячку в Московском зоопарке

город животные

Фото: vk.com/moscow_zoo

Сурки погрузились в спячку в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.

За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. Самец Арчи же продолжал ходить вокруг своего обиталища почти каждый день.

В этот раз сурки уснули позже, чем в предыдущие пару лет. Это связывают с сентябрьским потеплением.

Если осень холодная и дождливая, зверьки быстро отправляются на боковую. Если случается бабье лето, то сурки могут бодрствовать до второй половины октября.

На это также влияет их вес. Чтобы спячка прошла благополучно, им нужно как следует отъесться за лето. Эти запасы сурки используют, чтобы проспать холода без вреда для здоровья.

После сурков заснуть должны тушканчики. К спячке готовятся и медведи. Они уже стали менее энергичными. Животных перевели на усиленный витаминный рацион с овощами и фруктами, а сами блюда стали калорийнее.

Потом в спячку впадут сони и ежи, все реже выходят из домиков еноты-полоскуны. С наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснут бурая медведица и пара гималайских медведей. Белые медведи и большие панды зимой будут бодрствовать.

Зоосад с 1 октября работает по осеннему графику. Он открыт с 9:00 до 18:00, кассы доступны до 17:00.

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