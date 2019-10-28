Московский зоопарк запустил свой видеоблог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский зоопарк запустит блог о работе зверинца. Участником первого выпуска станет певец Дима Билан, сообщает пресс-служба столичного парка в Instagram.
Ведущей просветительского проекта "В Zooпарке" станет генеральный директор московского зверинца Светлана Акулова. Первый выпуск блога вышел на официальном YouTube-канале зоопарка 28 октября.
"Пилотный выпуск блога будет посвящен большим пандам, а его звездным гостем станет Дмитрий Билан. Он навестит больших панд Диндин и Жуи, узнает, чем их кормят, понаблюдает за тем, как медведи проходят тренинги, и даже проверит, насколько они музыкальны", – сказано в анонсе.
В дальнейшем на выпуски будут приглашать известных актеров, блогеров и музыкантов. Отдельно будут выходить ролики для детей.
В своих еженедельных выпусках Светлана Акулова планирует рассказывать зрителям о разнообразии животного мира планеты, познакомит их с "закулисьем" зверинца, будет говорить об экологических проблемах, исчезновении редких видов фауны.
"Наш проект призван изменить привычный взгляд на современные зоопарки и показать их насыщенную внутреннюю жизнь. Также мы хотим делиться знаниями о животном мире, чтобы помочь каждому увидеть фауну Земли во всем ее многообразии, полюбить ее и научиться относиться к ней бережно", – отметила директор зверинца.
Ранее коллекцию Московского зоопарка пополнили три годовалые самки редкого балийского скворца (балийской майны). Вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу.
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