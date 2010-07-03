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Москва 24

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Общество

14:31

Пасмурная погода не повлияла на настроение панд Московского зоопарка

общество животные

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пасмурная и дождливая погода не повлияла на настроение панд в Московском зоопарке. Они продолжают выходить на прогулку, у них хороший аппетит, отметила пресс-служба Московского зоопарка.

"Говорят, в ноябре многих одолевает нехватка энергии и хорошего настроения. С такой погодой впасть в легкое уныние немудрено. Но вот наших очаровательных больших панд осенняя хандра нисколько не касается. Диндин и Жуи по-прежнему бодры, полны неиссякаемого энтузиазма в своих играх и готовы задорно хрустеть бамбуком часы напролет. Даже мелкая дождливая морось медведям не помеха: они частенько выходят на прогулку, лазают по деревьям", – заявили в зоопарке.

Отмечается, что Диндин часто можно застать "медитативно качающейся на качелях". Жуи обычно "боксирует" со специально подвешенной киперами автомобильной шиной или зависает на деревьях.

Медведи за ночь несколько раз просыпаются, чтобы перекусить: бамбук (основа их рациона) не слишком питательный, поэтому пандам нужно съедать в день определенную норму ростков и стеблей.

Панды Жуи и Диндин продолжают быстро расти. Как полагается большим пандам, они "любят полениться", добавили в зоопарке. На данный момент Жуи ежедневно получает 43 килограмма бамбука, а Диндин – 28 килограммов. По мере того как медведи будут расти, эти показатели будут увеличиваться.

1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше.

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