Бурый и гималайские медведи в Московском зоопарке готовятся к спячке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московском зоопарке бурая медведица и пара гималайских медведей готовятся впасть в спячку во второй половине ноября в своих искусственных берлогах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Уже сейчас животные стали несколько менее активными, чем летом. Всю осень они получали много питательного корма, в том числе орехи, мед, сочные фрукты и овощи. Также к медведям присоединятся еноты и енотовидные собаки, ежи, сони и тенреки", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе зоосада отметили, что для панд Диндин и Жуи это будет первая зима в России, и они не будут впадать в спячку. Отмечается, что пока панды много гуляют в наружных вольерах.

"За тем, как медведи реагируют на понижение температуры, тщательно следят зоологи. Предположительно, панды охотно будут выходить на улицу тогда, когда выпадет обильный снег, а температура будет держаться на уровне от минус 5 до минус 7 градусов", – добавили в зоопарке.

Уточняется, что при более низких температурных показателях Диндин и Жуи будут оставаться во внутренней части вольера, где установлена современная климатическая система.

Кроме того, предстоящей зимой в Московском зоопарке построят снежную крепость для панды Жуи, которую он сможет разрушить. Как правило большие панды легко переносят холода до -10 градусов, а снег является излюбленным развлечением для них.

15 октября стало известно, что в Московском зоопарке сурки погрузились в спячку. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. Самец Арчи же продолжал ходить вокруг своего обиталища почти каждый день. В этот раз сурки уснули позже, чем в предыдущие пару лет. Это связывают с сентябрьским потеплением.

После сурков заснуть должны тушканчики. Потом в спячку впадут сони и ежи, все реже выходят из домиков еноты-полоскуны.

