Московский зоопарк просит помочь животным, пострадавшим в пожарах в Австралии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк призвал помочь животным, которые пострадали от пожаров в Австралии. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте зоосада.

Там попросили сделать пожертвования в помощь зверям, которые страдают от огня, охватившего страну.

"Природа бесценна. Она хрупка, уязвима и сегодня как никогда нуждается в защите со стороны человека. Пока большая часть планеты приветствовала новый 2020 год, в Австралии происходило настоящие бедствие. Огонь охватил весь континент", – сообщили в зоопарке.

Отмечается, что сотни гектаров природных экосфер превратились в пепелища. Так, огнем уничтожило естественную среду обитания коал, узконогих сумчатых мышей, буроголовых траурных какаду и других уникальных животных, которые оказались под угрозой исчезновения. На восстановление популяций потребуются долгие десятки лет.

"Помочь остановить пожары и внести свою лепту в реабилитацию животных, ставших жертвами огня, может каждый. Любая помощь, пусть даже самая малая, важна", – отметили представители зоосада.

Ранее стало известно о том, что из-за лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных. Отмечается, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов зверей.