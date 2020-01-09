Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:56

Московский зоопарк просит помочь животным, пострадавшим в пожарах в Австралии

происшествия за рубежом животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк призвал помочь животным, которые пострадали от пожаров в Австралии. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте зоосада.

Там попросили сделать пожертвования в помощь зверям, которые страдают от огня, охватившего страну.

"Природа бесценна. Она хрупка, уязвима и сегодня как никогда нуждается в защите со стороны человека. Пока большая часть планеты приветствовала новый 2020 год, в Австралии происходило настоящие бедствие. Огонь охватил весь континент", – сообщили в зоопарке.

Отмечается, что сотни гектаров природных экосфер превратились в пепелища. Так, огнем уничтожило естественную среду обитания коал, узконогих сумчатых мышей, буроголовых траурных какаду и других уникальных животных, которые оказались под угрозой исчезновения. На восстановление популяций потребуются долгие десятки лет.

"Помочь остановить пожары и внести свою лепту в реабилитацию животных, ставших жертвами огня, может каждый. Любая помощь, пусть даже самая малая, важна", – отметили представители зоосада.

Ранее стало известно о том, что из-за лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных. Отмечается, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов зверей.

Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика