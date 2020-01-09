Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

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В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Сиднея.

Отмечается, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов животных. "На общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда особей", – указывают исследователи.

При этом специалисты подчеркивают, что придерживались "максимально консервативных оценок", поэтому число погибших животных может быть значительно больше. Ученые также не учитывали земноводных, насекомых и других беспозвоночных.

"Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал, а также многие другие редкие виды. Пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца неизвестен", – заключили во Всемирном фонде дикой природы в Австралии.

Ранее сообщалось, что жители Австралии самостоятельно спасают животных от огня. Весь мир облетели кадры, на которых женщина, рискуя жизнью, бросилась в огонь, чтобы спасти обожженную коалу. Позднее она призналась, что не испытывала страха и хотела только одного – успеть вытащить из огня животное.

