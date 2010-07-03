В Австралии изъяли крупнейшую партию наркотиков в истории страны

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Федеральная полиция Австралии провела спецоперацию в Мельбурне, в результате сотрудники правоохранительных органов изъяли крупнейшую партию наркотиков в истории страны. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Наркотики нашли в акустических стереодинамиках в городском порту. Спецоперацию провели совместными усилиями пограничной службы и полицейских. Общая стоимость нелегальных веществ превышает 800 миллионов долларов. В составе партии были обнаружены 1,6 тонны метамфитамина и 37 килограммов героина.

По факту инцидента полицейские арестовали двух мужчин 37 и 38 лет и женщину 37 лет. За операции с наркотиками их могут осудить на пожизненное заключение.

В России ранее обсуждали вопрос введения уголовного наказания за употребление наркотиков. По мнению первого зампреда парламентского комитета по контролю и регламенту Олега Нилова, освобождением от ответственности может стать только принудительное лечение.

