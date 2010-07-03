Нарколог прокомментировал идею создать закон о борьбе с подростковой токсикоманией

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Токсикомания – трамплин в наркоманию. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Так специалист поддержал инициативу председателя комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилла Щитова, который предложил разработать модельный закон для борьбы с подростковой токсикоманией.
"Я считаю, что нужен такой закон. Токсикомания периодически появляется: в 90-е и 2000-е это были клей и бензин, позже другие пошли вещества. Сейчас уже дошло до того, что в ход идут газ и зажигалки", – пояснил Казанцев.
Ранее сообщалось, что Москва разработает модельный закон для других регионов по борьбе с подростковой токсикоманией. Об этом во время круглого стола заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.
"Поскольку нет федерального запрета, мы, как Москва, готовы стать пилотным регионом и разработать модельный закон по борьбе с подростковой токсикоманией. На своем примере мы готовы отработать все механизмы пресечения данной деятельности", – объяснил он.
Согласно предложению, может быть ограничена продажа баллончиков с газом и зажигалок. Сейчас они находятся в открытом доступе. По словам Щитова, в 2018 году число смертей от токсикомании выросло до 150, в то время как в 2016 году их было 65.
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