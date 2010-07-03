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17:27

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Нарколог прокомментировал идею создать закон о борьбе с подростковой токсикоманией

Трамплин для наркомании. Врач – о борьбе с подростковой токсикоманией
общество безопасность эксклюзив

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Токсикомания – трамплин в наркоманию. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Так специалист поддержал инициативу председателя комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилла Щитова, который предложил разработать модельный закон для борьбы с подростковой токсикоманией.

"Я считаю, что нужен такой закон. Токсикомания периодически появляется: в 90-е и 2000-е это были клей и бензин, позже другие пошли вещества. Сейчас уже дошло до того, что в ход идут газ и зажигалки", – пояснил Казанцев.

Соответствующие отравления идут, подростки попадают в реанимацию. Токсикомания в таком возрасте разрушает головной мозг, приводит к слабоумию, поражает бронхи, кровеносную систему. Это всегда заканчивается очень плачевно. У ребенка поражение головного мозга с замедлением мыслительной деятельности, память ухудшается. А в этот период мозг, наоборот, должен впитывать знания, крепнуть. Он формируется у нас минимум до 22 лет.
Алексей Казанцев
психиатр-нарколог


Ранее сообщалось, что Москва разработает модельный закон для других регионов по борьбе с подростковой токсикоманией. Об этом во время круглого стола заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

"Поскольку нет федерального запрета, мы, как Москва, готовы стать пилотным регионом и разработать модельный закон по борьбе с подростковой токсикоманией. На своем примере мы готовы отработать все механизмы пресечения данной деятельности", – объяснил он.

Согласно предложению, может быть ограничена продажа баллончиков с газом и зажигалок. Сейчас они находятся в открытом доступе. По словам Щитова, в 2018 году число смертей от токсикомании выросло до 150, в то время как в 2016 году их было 65.

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Соболева Илона

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