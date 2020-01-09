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В мире

14:36

Дроздов оценил количество погибших в Австралии животных

за рубежом происшествия животные

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов усомнился в том, что пожары, которые бушуют на востоке Австралии с октября прошлого года, погубили более миллиарда животных. Он назвал эту цифру "взятой с потолка".

"Сама цифра миллиард ни о чем не говорит, если не сказано, о каких животных идет речь. Даже если говорится о животных в обычном, бытовом понимании – то есть только о млекопитающих и птицах, то даже их не очень легко подсчитать, потому что мелких очень много, и их число никогда не было известно и досконально подсчитано", – сказал Дроздов в беседе с ИА "НСН".

По его словам, действительно погибло очень много животных, восстановление популяции займет много времени. Зоолог подчеркнул, что даже австралийские специалисты затруднятся делать прогнозы, когда флора и фауна восстановится до того уровня, который был до пожаров.

Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

Согласно данным университета Сиднея, в результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных. При этом специалисты подчеркивают, что придерживались "максимально консервативных оценок", поэтому число погибших животных может быть значительно больше.

Ранее сообщалось, что жители Австралии самостоятельно спасают животных от огня. Весь мир облетели кадры, на которых женщина, рискуя жизнью, бросилась в огонь, чтобы спасти обожженную коалу. Позднее она призналась, что не испытывала страха и хотела только одного – успеть вытащить из огня животное.

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