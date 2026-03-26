26 марта, 15:43

МВД РФ объявило в розыск экс-журналиста "Коммерсанта" Владимира Соловьева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД России объявило в розыск бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева по уголовной статье, указано на сайте ведомства.

Кроме того, Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева, рассказали ТАСС в суде.

Журналисту предъявлено обвинение по статье "Участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности".

Ранее московский суд вынес заочное постановление в отношении журналистки Ксении Лученко (внесена в реестр иноагентов в РФ, признана Росфинмониторингом экстремистом и террористом), приговорив ее к 8 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Вместе с тем инстанция запретила ей заниматься администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на период до 4 лет.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

