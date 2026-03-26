МВД РФ объявило в розыск экс-журналиста "Коммерсанта" Владимира Соловьева

МВД России объявило в розыск бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева по уголовной статье, указано на сайте ведомства.

Кроме того, Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева, рассказали ТАСС в суде.

Журналисту предъявлено обвинение по статье "Участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности".

Ранее московский суд вынес заочное постановление в отношении журналистки Ксении Лученко (внесена в реестр иноагентов в РФ, признана Росфинмониторингом экстремистом и террористом), приговорив ее к 8 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Вместе с тем инстанция запретила ей заниматься администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на период до 4 лет.

