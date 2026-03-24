Журналистка Лученко заочно приговорена к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Суд в Москве вынес заочное постановление в отношении журналистки Ксении Лученко (внесена в реестр иноагентов в РФ, признана Росфинмониторингом экстремистом и террористом), приговорив ее к 8 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Вместе с тем инстанция запретила ей заниматься администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на период до 4 лет.

Слушание проводилось в отсутствие журналистки, которая находится в международном розыске. Согласно материалам дела, Лученко, находясь за границей, опубликовала на интернет-сайте и в своем канале в одном мессенджере материалы с ложной информацией о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе спецоперации.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено против журналистки в конце сентября 2025 года. Спустя месяц в рамках расследования МВД РФ объявило ее в розыск.

В конце ноября того же года Лученко была заочно арестована по вынесенному постановлению Черемушкинского суда столицы.

