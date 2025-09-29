Уголовное дело возбуждено против журналистки Ксении Лученко

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Ксения Лученко признана в РФ иноагентом)

Возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом). Она подозревается в распространении фейков о российской армии, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По версии следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых, согласно исследованию, содержится ложная информация об использовании вооруженных сил.

В настоящее время журналистка находится за пределами России. Рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск и заключении под стражу.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – указали в ведомстве.

Ранее суд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы правозащитника и бывшего председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении недостоверных сведений о российских военных по мотивам политической ненависти.

Свердлин находится в международном розыске. Назначенный срок начнет исчисляться с момента экстрадиции, депортации правозащитника в Россию или его задержания.