Защита блогера Варламова обжаловала заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

В Мещанский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный приговор в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Уточняется, что прошение направил адвокат. Речь идет о приговоре, который был вынесен блогеру по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России.

Обвинение против Варламова по статьям об уклонении от обязанностей иноагента и публичном распространении фейков о ВС РФ было утверждено столичной прокуратурой 1 июля.

Правоохранители установили, что он дважды привлекался к административной ответственности, но продолжал распространять материалы без указания своего статуса, а также распространял недостоверную информацию о российской армии в своем YouTube-канале.

В августе Мещанский суд Москвы заочно приговорил блогера к 8 годам колонии общего режима. Также ему предписали выплатить штраф в размере 99,5 миллиона рублей и лишили права администрировать сайты на четыре года.

