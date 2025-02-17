Суд оштрафовал блогера Илью Варламова на 45 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Алексей Андронов (Илья Варламов признан иноагентом в России)

Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Илью Варламова (признан иноагентом в России ) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В соответствующий реестр блогер был внесен российским Минюстом 23 марта 2023 года. По версии ведомства, Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Спустя время блогер потребовал снять с него статус, однако в сентябре 2024 года столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Варламова.

В прокуратуре объяснили, что блогера уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса.

На фоне этого в ноябре того же года в отношении блогера возбудили уголовное дело из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Расследование контролирует прокуратура Москвы.