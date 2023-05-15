Блогер Варламов и юморист Слепаков потребовали у Минюста РФ снять с них статус иноагента

Фото: телеграм-канал "Илья Варламов" (признан иноагентом в РФ)

Блогер Илья Варламов и юморист Семен Слепаков оспорили решение министерства юстиций РФ о присвоении им статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

"В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции", – отметили в суде.

Дата рассмотрения исков судом пока неизвестна.

Валамов попал в список иностранных агентов 23 марта. Согласно информации Минюста, блогер занимался распространением недостоверной информации о решениях, которые принимают публичные органы власти, а также проводимой ими политике.

В ведомстве добавили, что Варламов получал поддержку от иностранных источников.

Слепаков был внесен в реестр 14 апреля. Он, по данным Минюста, тоже получал иностранную поддержку и формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом. Слепаков в том числе негативно высказывался о гражданах РФ, отметили в ведомстве.



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