Суд арестовал имущество блогера Ильи Варламова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Мещанский суд Москвы арестовал имущество блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Варламов обвиняется в нарушении правил деятельности иноагента. Судом наложен арест на денежные средства на счетах блогера, уточняется в сообщении.

В реестр иноагентов Варламов был внесен российским Минюстом 23 марта 2023 года. По версии ведомства, он распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Позже в отношении Варламова возбудили уголовное дело из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Расследование контролирует прокуратура Москвы.

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