Блогер Варламов обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Блогер Илья Варламов, признанный в России иностранным агентом, обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него данный статус. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Там добавили, что дата рассмотрения пока не назначена.

Министерство юстиции РФ внесло блогера в список иностранных агентов 23 марта 2023 года. В ведомстве отметили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Позже он потребовал снять с него соответствующий статус, протоколы были направлены в Замоскворецкий суд Москвы.

В сентябре этого года московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Варламова. Как пояснили в ведомстве, его уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса.