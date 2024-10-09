Суд в Москве оштрафовал актера Трескунова за нарушение закона об иноагентах

Фото: vk.com/treskunovs (Семен Трескунов признан в РФ иноагентом)

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова (признан иноагентом в РФ) на 40 000 рублей по статье 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Минюст РФ внес артиста в реестр иноагентов в марте 2024 года. В ведомстве пояснили, что он выступал против спецоперации, распространял ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и негативно высказывался против россиян. В данный момент Трескунов проживает за пределами России.

Накануне Таганский суд столицы вынес штраф в 4 000 рублей главному редактору телеканала "КВН ТВ" Светлане Масляковой за злоупотребление свободой массовой информации. В эфире транслировалась юмористическая зарисовка комика Семена Слепакова и музыканта Андрея Макаревича (оба признаны в РФ иноагентами) без указания их статуса.