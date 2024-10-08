Суд в Москве оштрафовал главреда телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главного редактора телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из протокола следует, что в эфире телеканала транслировалась юмористическая зарисовка комика Семена Слепакова и музыканта Андрея Макаревича (оба признаны в РФ иноагентами) без указания их статуса.

Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. По данным Минюста, юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

В мае того же года артист попытался оспорить статус иноагента, подав соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы. Однако суд не стал удовлетворять данный иск.

В сентябре 2024-го он обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иностранного агента. На данный момент дата рассмотрения жалобы не назначена.

Макаревича же включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В августе 2023-го его оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

