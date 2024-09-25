Бывшее руководство Brief обвинено в нарушении закона об иноагентах

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Таганский суд Москвы 25 сентября зарегистрировал два протокола на бывшее руководство телеграм-канала Brief (признан в РФ иноагентом) – Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судебного органа.

Протоколы составлены за нарушения ими закона об иностранных агентах. Речь идет о том, что Дергачев и Винокурова якобы не сопровождали публикации канала предупреждающей маркировкой, чем нарушили статью КоАП РФ. Теперь им грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что Дергачев отрицает свою связь и связь Винокуровой с нынешним телеграм-каналом, который успел поменять название. При этом бывшее руководство не может повлиять на содержимое канала, подчеркнул он.

Телеграм-каналы BRIEF и "BRIEF Важное" внесены в реестр иноагентов 16 августа за распространение фейков о российской армии и властях РФ. 20 августа стало известно, что в тот же день из издания ушли не только Дергачев и его заместитель Винокурова, но и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.

После этого авторы переименовали проекты в "ЕЖ/дневник", "ЕЖ/главное", однако уже в сентябре новые названия также появились в реестре иностранных агентов.

Между тем Минюст заявлял, что переименование телеграм-каналов лицами, входящими в реестр иноагентов, не означает отмену тех обязанностей, которые предусмотрены в рамках этого статуса, например маркировку данного канала. Ведомство отмечало, что такие попытки уже совершались со стороны незарегистрированных объединений, которые работают в социальных сетях.

