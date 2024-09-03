Минюст заявил, что переименование телеграм-каналов иноагентов не освободит от обязанностей

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Переименование телеграм-каналов лицами, входящими в реестр иноагентов, не означает отмену тех обязанностей, которые предусмотрены в рамках этого статуса, например маркировку данного канала. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии ведомства, передает ТАСС.

Чуйченко отметил, что подобные попытки уже совершались со стороны незарегистрированных объединений, которые ведут работу в соцсетях. Он пояснил, что при переименовании каналов правосубъектность остается неизменной, в том числе не меняются идентификаторы каналов, которые помогают сохранять подписчиков.

"Кроме того, сами каналы порой объявляют о своем переименовании, таким образом подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента. То есть изменение имени не означает появления нового субъекта права", – подчеркнул Чуйченко.

Министр заявил, что подобные переименования должны фиксироваться в соответствующем реестре. Для этого, по его словам, необходимо провести анализ действующего закона на предмет необходимости его донастройки для того, чтобы не было двусмысленности в данном подходе.

В середине августа депутат ГД Александр Хинштейн предложил отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Он назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.

