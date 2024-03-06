Гордеева объявила о возобновлении YouTube-проекта на донаты подписчиков

Фото: youtube.com/@skazhigordeevoy (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) анонсировала возобновление своего проекта на YouTube "Скажи Гордеевой", который будет существовать на пожертвования от подписчиков. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Решение "экономически переформироваться в новых обстоятельствах" было принято после просьб зрителей, уточнила журналистка.

"Мы попробуем выстоять. Правда, как минимум на первых порах нам будет действительно нужна ваша помощь", – сказала она, обращаясь к своим подписчикам.



О своем решении приостановить деятельность она рассказала 28 февраля. Причиной этого она назвала принятый ГД РФ запрет размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов.

Позднее стало известно, что Совфед также одобрил законодательную инициативу. Ожидается, что после подписания закона лидером страны такая мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности.

Также ресурсы иностранных агентов нельзя будет рекламировать в средствах массовой информации.