28 февраля, 14:35Общество
Гордеева объявила о приостановке своего проекта на YouTube
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)
Журналист Катерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) объявила о приостановке проекта "Скажи Гордеевой" на YouTube из-за принятого Госдумой закона о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.
"В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде", – написала она.
По ее словам, еще до принятия закона анонимные "доброжелатели" активно запугивали рекламодателей проекта. Она поблагодарила тех, кто "проявлял характер" и продолжал работать со "Скажи Гордеевой".
Журналист отметила, что команда создателей воспринимала проект как независимый, честный бизнес творческой артели. На средства с рекламных интеграций команда снимала интервью и фильмы, объяснила она.
Гордеева подчеркнула, что команда дорожит своей свободой и правом делать то, что считает нужным, без оглядки на рекомендации, спонсорство и покровительство. По ее словам, проект работал для зрителей все это время изо всех сил, "ни на кого не оглядываясь, ни у кого ничего не прося".
В сообщении она подчеркнула, что команде было важно продолжать снимать в России, чтобы не потерять связь с реальностью. Гордеева уточнила, что у редакции есть отснятые выпуски, есть те, что снимается прямо сейчас, а есть такие, "на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять".
Она подчеркнула, что опубликует все снятое по мере сил и возможностей.
Ранее днем Госдума окончательно приняла законопроект, в рамках которого вводится полный запрет на публикацию рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также ограничение по рекламе этих ресурсов.
До этого председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что от статуса иноагента смогут избавиться только те, кто "отвергнет подачки" со стороны зарубежных стран.
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