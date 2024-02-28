Гордеева объявила о приостановке своего проекта на YouTube

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Журналист Катерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) объявила о приостановке проекта "Скажи Гордеевой" на YouTube из-за принятого Госдумой закона о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.

"В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде", – написала она.

По ее словам, еще до принятия закона анонимные "доброжелатели" активно запугивали рекламодателей проекта. Она поблагодарила тех, кто "проявлял характер" и продолжал работать со "Скажи Гордеевой".

Журналист отметила, что команда создателей воспринимала проект как независимый, честный бизнес творческой артели. На средства с рекламных интеграций команда снимала интервью и фильмы, объяснила она.

Гордеева подчеркнула, что команда дорожит своей свободой и правом делать то, что считает нужным, без оглядки на рекомендации, спонсорство и покровительство. По ее словам, проект работал для зрителей все это время изо всех сил, "ни на кого не оглядываясь, ни у кого ничего не прося".

В сообщении она подчеркнула, что команде было важно продолжать снимать в России, чтобы не потерять связь с реальностью. Гордеева уточнила, что у редакции есть отснятые выпуски, есть те, что снимается прямо сейчас, а есть такие, "на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять".

Она подчеркнула, что опубликует все снятое по мере сил и возможностей.

Ранее днем Госдума окончательно приняла законопроект, в рамках которого вводится полный запрет на публикацию рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также ограничение по рекламе этих ресурсов.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что от статуса иноагента смогут избавиться только те, кто "отвергнет подачки" со стороны зарубежных стран.

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