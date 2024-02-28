ГД одобрила закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума на заседании окончательно приняла законопроект, в рамках которого вводится полный запрет на публикацию рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также ограничение по рекламе этих ресурсов.

Документ изначально внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Таким образом, авторами предложения стали 395 парламентариев.

Изменения вносятся в первую очередь в закон "О рекламе". Теперь не допускается размещение рекламы на ресурсах иноагентов, а также сама реклама площадок таких лиц. Ответственность за нарушение этих пунктов будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Также поправки внесут в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". С этого момента на иноагентов будут распространены ограничения, предусмотренные предыдущим законом. Так, изменения теперь регулируют запрет на рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

Кроме того, поправки коснутся также в закона "О средствах массовой информации".

В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела РФ.

Документ внесли на рассмотрение 15 февраля. В первом чтении инициативу приняли 20 февраля, а во втором – 27 февраля. При этом в пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела РФ.



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