ГД приняла в I чтении закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении инициативу, запрещающую рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Авторами проекта стали парламентарии нижней палаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций за исключением "Новых людей".

За принятие инициативы проголосовали 396 депутатов. Согласно проекту, предполагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".

Из пояснительной записки следует, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.

Сообщения о том, что запрет на рекламу у иноагентов могут отразить в законе, появились в прессе еще в декабре прошлого года. На тот момент глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что российским юридическим и физическим лицам следует запретить использовать для размещения рекламы сайты тех, кто находится в реестре иностранных агентов.

Уже в феврале 2024 года данная инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Как уточнил Володин, проект рассмотрят в приоритетном порядке.

В свою очередь, Пискарев добавил, что инициатива, помимо прочего, предполагает в том числе запрет рекламы ресурсов иноагентов в СМИ, блогах и социальных сетях. По его словам, нарушение запрета размещать рекламу будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей – для юрлиц.

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