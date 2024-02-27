27 февраля, 13:18Политика
Дума приняла во II чтении проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.
Документ внесли на рассмотрение палаты 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля. В первом чтении инициативу приняли 20 февраля.
В случае принятия инициативы, изменения внесут в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации". Таким образом, реклама ресурсов иностранных агентов будет запрещена в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела РФ.
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