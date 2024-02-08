В Госдуме предложили увеличивать в 10 раз не оплаченные в срок штрафы иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести меру, согласно которой штрафы, вовремя не оплаченные иноагентами, могли бы увеличивать в десять раз. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, передает RT.

По словам политика, с 2022 по 2023 год на иноагентов было наложено штрафов на сумму порядка одного миллиарда рублей. При этом некоторые из них, проживающие за границей, игнорируют решения судов о назначенных штрафах.

В настоящее время в соответствии с КоАП РФ за неуплату административного штрафа его сумма может быть увеличена в два раза. Однако Федоров предлагает внести изменения и повышать ее в десять раз.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в статью 20.25 КоАП Российской Федерации в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента", – следует из письма парламентария.

Ранее в Госдуме предложили обязать иностранных агентов каждый год передавать данные о доходах и имуществе членов семьи. Там считают, что родственники могут быть вовлечены в отношения иноагентов и зарубежных источников.



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