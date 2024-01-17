В Госдуме призвали обязать иноагентов отчитываться о доходах родственников

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В РФ предложили обязать иностранных агентов каждый год передавать данные о доходах и имуществе членов семьи. Соответствующее обращение думские депутаты Иван Сухарев и Андрей Луговой направили на имя министра юстиции Константина Чуйченко, пишет RT.

В своем обращении парламентарии сообщили, что в российских законах существует обязанность иноагента передавать в уполномоченный орган информацию об иностранных источниках, объеме денежных средств и другого имущества, полученных от них.

При этом, продолжили депутаты, в законах не учтены обстоятельства, при которых близкие родственники иноагента могут быть вовлечены в отношения между иностранным агентом и зарубежным источником. Из этого следует, что иноагент при желании сможет уклониться от обязанности предоставлять сведения о поддержке от иностранного источника и пойти на сговор с близкими родственниками или третьими лицами.

В письме парламентарии призвали изучить возможности внесения изменений в части возложения обязанности на иноагентов ежегодно предоставлять данные о своих доходах, имуществе, расходах и обязательствах, а также о доходах близких родственников.

Помимо прочего, депутаты предложили проанализировать вопрос в том числе о целесообразности размещения в публичных источниках сведений о доходах, имуществе, расходах и обязательствах иноагента.

Ранее в стране предложили приостановить продажу книг до завершения проведения экспертиз, если в отношении автора было возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме.

Выступивший с такой идеей доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил о законе "О противодействии экстремистской деятельности". Согласно нему, в РФ существует запрет на распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях передачи кому-либо.



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