Суд в Москве оштрафовал главреда The New Times Альбац за отсутствие маркировки иноагента

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков (Евгения Альбац признана в РФ иноагентом)

Тверской районный суд Москвы назначил штраф главному редактору издания The New Times Евгении Альбац (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Альбац Евгения Марковна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение порядка деятельности иноагента")", – говорится в сообщении.

По итогам заседания суда Альбац обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года Альбац сообщила о своем переезде в США. Она поделилась, что причиной тому стали опасения о ее аресте в РФ. Говоря о планах в США, Альбац рассказала, что будет преподавать в университете в Нью-Йорке.

