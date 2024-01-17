На писателя Дмитрия Быкова составили протокол за участие в нежелательной организации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Дмитрий Быков признан в РФ СМИ-иноагентом)

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, который составили в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) за участие в деятельности организации, признанной нежелательной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Собеседник агентства поделился, что протокол был зарегистрирован 17 января. Быкову грозит штраф в размере 5–15 тысяч рублей. При этом не уточняется, о какой именно организации идет речь.

Ранее Быков в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. Отмечается, что с писателем они общались якобы от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В июле 2022 года Быков, а также журналисты Дмитрий Алешковский и Евгения Альбац были внесены в реестр СМИ-иноагентов.