Писатель Быков заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства русских

Фото: Москва 24/Александр Авилов (Дмитрий Быков признан в России СМИ-иноагентом)

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. Запись разговора опубликована в телеграм-канале пранкеров.

Отмечается, что с писателем они общались якобы от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Быков сказал, что ему "обидно", когда убивают русских, но претензий к Киеву, как и "к Израилю насчет Газы", у него нет.

Быков добавил, что "точно совершенно" вернется в Россию, там у него, по его словам, много студентов. Они, уточнил писатель, все воспринимают "адекватно". При этом Быков сказал, что до этого хотел бы побывать в Одессе.

Помимо этого, пранкеры узнали у писателя, хотел бы он получить украинское гражданство. Быков отметил, что в следующем году получит американское, и не знает, совместимо ли это с украинским, ведь, по его данным, на Украине оно может быть только единственным.

"Так-то я бы за честь почел, но мне надо, понимаете, там работать. А вот если бы меня позвали что-то делать, работать, преподавать", – объяснил он.

Писатель добавил, что очень хочет на Украину и попросил его туда позвать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие претензий у писателя к украинцам, напомнила, что Быков назвал Федора русского писателя Достоевского "главной бедой XIX века", а также обвинил его в "начале русского фашизма".

"Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?" – поинтересовалась она.

Ранее пранкеры позвонили певице Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Во время разговора она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ.

До этого певец Эдуард Шарлот в разговоре с Вованом и Лексусом согласился уехать на Украину в чемодане. Беседу с ним они провели от имени украинского президента Владимира Зеленского.

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