Главред The New Times Евгения Альбац сообщила о переезде в США

Фото: youtube.com/Yevgenia Albats

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац (признана в РФ иноагентом) переехала из России в Соединенные Штаты. Об этом журналистка сообщила во время эфира на своем YouTube-канале.

"Вы меня спрашиваете, почему я в конце концов приняла это предложение (уехать. – Прим. ред.)? <...> Потому что у меня уже было четыре "административки", меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три – четыре недели до ареста", – сказала Альбац.

Она пояснила, что предварительно посоветовалась с Алексеем Навальным, который и сказал ей уезжать из страны. Говоря о профессиональных планах за рубежом, Альбац рассказала, что намерена преподавать в Нью-Йоркском университете.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иноагентов музыканта Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрий Гордона, предпринимателя Бориса Зимина, журналистку Катерину Гордееву и ряд других лиц. В графе об источниках их финансирования указана Украина.

