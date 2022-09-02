Макаревича и Дмитрия Гордона включили в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство юстиции включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрий Гордона и журналистку Катерину Гордееву, сообщает РИА Новости.

В этот список также попали бывший директор ФБК (иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента) Иван Жданов и предприниматель Борис Зимин.

В графе перечня об источниках финансирования указали Украину и политическую деятельность.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек. Среди них – актер Михаил Шац и бывший муниципальный депутат Юлия Галямина. Также в реестр включили Кирилла Федорова, Кирилла Мартынова, Сергея Лойко, Сергея Медведева и общество с ограниченной ответственностью "Новости".

До этого Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, главреда журнала The New Times Евгения Альбаца, а также журналиста и медиаменеджера Дмитрия Алешковского.

