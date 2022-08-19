"Канадский украинский конгресс" включили в перечень нежелательных организаций в РФ

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Минюст РФ добавил расширил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, передает РИА Новости.

"В перечень <...> включены следующие (Организации – Прим. ред.): Канадский украинский конгресс, Конгресс украинцев Канады (Ukrainian Canadian Congress), Канада; Институт Макдональда-Лорье (Macdonald-Laurier Institute), Канада", – указали в ведомстве.

Кроме того, статус нежелательной организации присвоен Украинской национальной федерации Канады (Ukrainian National Federation of Canada).

Ранее в августе Минюст РФ признал нежелательной в России британскую организацию Calvert 22. Данный статус был присвоен на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 29 июля.