Минюст РФ внес британскую НПО Calvert 22 в перечень нежелательных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст РФ признал британскую организацию Calvert 22 нежелательной в России. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

"12 августа 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация Calvert 22 Foundation, Великобритания", – отмечается в материале.

Calvert 22 внесли в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 29 июля.

Ранее Минюст признал нежелательными в РФ издания Bellingcat и The Insider, выполняющие функции иностранных агентов.

26 июля ведомство включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия).