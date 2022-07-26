Минюст признал нежелательными в РФ издания Bellingcat и The Insider

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Выполняющие функции иностранных агентов издания Bellingcat и The Insider внесены в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, сообщается на сайте Минюста РФ.

"26 июля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия)", – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность изданий Bellingcat и The Insider, выполняющих функции иностранных агентов.

Как отмечали в ведомстве, деятельность указанных организаций угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ. Информация о решении была направлена в Минюст для внесения соответствующих изменений в реестр нежелательных иностранных и международных организаций.

