Bellingcat и The Insider признаны нежелательными в РФ

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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность изданий Bellingcat и The Insider, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов <...> принято решение о признании нежелательной <...> деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (Чехия)", – говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, деятельность указанных организаций угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ. В настоящее время информация о решении направлена в Министерство юстиции для внесения соответствующих изменений в реестр нежелательных иностранных и международных организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Heinrich Boll Stiftung (Фонд имени Генриха Белля). А до этого Минюст внес в соответствующий перечень украинскую организацию "Крымская правозащитная группа".

