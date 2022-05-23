ГП признала нежелательной в РФ деятельность Фонда имени Генриха Белля

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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации Heinrich Böll Stiftung (Фонд имени Генриха Белля).

"Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", – сообщается на сайте ведомства.

Информацию о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст для ее включения в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа". По данным ведомства, ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

Позднее Минюст включил украинскую организацию "Крымская правозащитная группа" в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.

