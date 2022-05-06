Генпрокуратура признала нежелательной в РФ украинскую НПО "Крымская правозащитная группа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… Crimean Human Right (Крымская правозащитная группа (Украина)", – отмечается в заявлении.

По данным Генпрокуратуры, деятельность данной организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

В настоящее время данные о принятом решении направлены в министерство юстиции РФ для внесения сведений в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой расширить список лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей НКО. Отмечалось, что среди них должны быть физлица и некоммерческие организации, признанные иноагентами.