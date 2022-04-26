Генпрокуратура РФ признала 49 иностранных организаций нежелательными в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генпрокуратура России признала нежелательными 49 иностранных и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад генпрокурора.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2022 года в отношении 30 иностранных организаций продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о признании за 2021 год 18 иностранных неправительственных организаций нежелательными в РФ. По его словам, они намеренно искажали информационное пространство в интернете и распространяли фейки о проводимой Россией спецоперации на Украине.

Он добавил, что порядка 300 административных производств было возбуждено с целью пресечения попыток возобновления незаконной деятельности этих организаций.