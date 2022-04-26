Генрокуратура зафиксировала массовые звонки и рассылки гражданам для вызова паники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Генпрокуратура РФ фиксирует массовые рассылки и звонки гражданам, нацеленные на вызов паники и дестабилизацию ситуацию в стране, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Практически ежемесячно возникают новые опасные преступные схемы. В последнее время мы наблюдаем массовые звонки и рассылки гражданам с целью посеять панику, дестабилизировать обстановку в стране", – сказал он, выступая с ежегодным докладом в Совфеде.

При этом Краснов отметил снижение роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в прошлом году.

Ранее Краснов заявил о признании за 2021 год 18 иностранных неправительственных организаций нежелательными в РФ. По его словам, они намеренного искажали информационное пространство в интернете и распространяли фейки о проводимой Россией спецоперации на Украине.