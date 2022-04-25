Деятельность 18 организаций признали в России нежелательной в 2021 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на правительственном часе в Государственной думе сообщил о признании за 2021 год 18 иностранных неправительственных организаций нежелательными в РФ.

"Беспрецедентные масштабы намеренного искажения информационного пространства в интернете, распространение миллионов фейков о проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины во многом являются результатом деятельности иностранных и международных неправительственных организаций", – заявил Краснов.

По его словам, порядка 300 административных производств было возбуждено с целью пресечения попыток возобновления незаконной деятельности этих организаций.

В начале апреля Генпрокуратура признала деятельность Королевского института международных отношений Великобритании нежелательной на территории России.

По данным ведомства, деятельность института представляет угрозу конституционному строю Российской Федерации и ее безопасности.

